Soirée Carnaval Raphèle-les-Arles Arles

Vendredi 13 février 2026 à partir de 19h. Raphèle-les-Arles Chemin des Paluns Arles Bouches-du-Rhône
Les Joyeux Lurons vous donnent rendez-vous pour une soirée haute en couleurs et en musique ! Soirée déguisée et repas dansant animé par DJ Mika.
Au programme
– DJ Mika pour vous faire danser toute la soirée
– Ambiance carnaval
– Buvette
– Planches à partager
Venez déguisés si vous le souhaitez !
Soirée festive et conviviale en perspective ! .
Raphèle-les-Arles Chemin des Paluns Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 62 12 42 65
English :
Les Joyeux Lurons invite you to a colorful and musical evening! Costume party and dinner dance with DJ Mika.
