Soirée Carnaval Raphèle-les-Arles Arles

Soirée Carnaval

Vendredi 13 février 2026 à partir de 19h. Raphèle-les-Arles Chemin des Paluns Arles Bouches-du-Rhône

Les Joyeux Lurons vous donnent rendez-vous pour une soirée haute en couleurs et en musique ! Soirée déguisée et repas dansant animé par DJ Mika.

Au programme

– DJ Mika pour vous faire danser toute la soirée

– Ambiance carnaval

– Buvette

– Planches à partager



Venez déguisés si vous le souhaitez !

Soirée festive et conviviale en perspective ! .

Raphèle-les-Arles Chemin des Paluns Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 62 12 42 65

English :

Les Joyeux Lurons invite you to a colorful and musical evening! Costume party and dinner dance with DJ Mika.

L’événement Soirée Carnaval Arles a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme d’Arles