Soirée Carnaval au Centre Social des Pénitents Centre social Les Pénitents Vernon vendredi 13 février 2026.
Centre social Les Pénitents 12 rue du Docteur Chanoine Vernon Eure
Début : 2026-02-13 19:00:00
fin : 2026-02-13 22:00:00
2026-02-13
Le Centre social Les Pénitents vous invite à une soirée Carnaval le jeudi 13 février, de 19h à 22h. Ce moment convivial est ouvert aux familles comme aux adultes, autour d’un repas partagé chacun est invité à apporter un plat familial à faire découvrir aux autres participants.
La soirée se déroulera dans une ambiance festive et chaleureuse. Les participants sont invités à venir costumés pour célébrer le Carnaval dans la bonne humeur. .
