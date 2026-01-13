Soirée Carnaval au Centre Social des Pénitents Centre social Les Pénitents Vernon

Soirée Carnaval au Centre Social des Pénitents

Centre social Les Pénitents 12 rue du Docteur Chanoine Vernon Eure

Début : 2026-02-13 19:00:00

fin : 2026-02-13 22:00:00

Le Centre social Les Pénitents vous invite à une soirée Carnaval le jeudi 13 février, de 19h à 22h. Ce moment convivial est ouvert aux familles comme aux adultes, autour d’un repas partagé chacun est invité à apporter un plat familial à faire découvrir aux autres participants.

La soirée se déroulera dans une ambiance festive et chaleureuse. Les participants sont invités à venir costumés pour célébrer le Carnaval dans la bonne humeur. .

Centre social Les Pénitents 12 rue du Docteur Chanoine Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 51 16 53

