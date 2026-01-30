Soirée carnaval aux Terrasses de la Vézère Les Terrasses de la Vézère Le Bugue

Soirée carnaval aux Terrasses de la Vézère

Les Terrasses de la Vézère 2 bis place de l’Hôtel de Ville Le Bugue Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

2026-02-06

Les Terrasses de la Vézère vous invitent à leur soirée Carnaval !

Venez déguisés pour une soirée haute en couleurs, musique, ambiance festive et bonne humeur assurées !

On vous attend nombreux !

Les Terrasses de la Vézère 2 bis place de l’Hôtel de Ville Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 30 47 30

English : Soirée carnaval aux Terrasses de la Vézère

Les Terrasses de la Vézère invite you to their Carnival evening!

Come dressed up for a colorful evening of music, festivities and fun!

We look forward to seeing you there!

