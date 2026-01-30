Soirée carnaval aux Terrasses de la Vézère Les Terrasses de la Vézère Le Bugue
Soirée carnaval aux Terrasses de la Vézère Les Terrasses de la Vézère Le Bugue vendredi 6 février 2026.
Soirée carnaval aux Terrasses de la Vézère
Les Terrasses de la Vézère 2 bis place de l’Hôtel de Ville Le Bugue Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06
fin : 2026-02-06
Date(s) :
2026-02-06
Les Terrasses de la Vézère vous invitent à leur soirée Carnaval !
Venez déguisés pour une soirée haute en couleurs, musique, ambiance festive et bonne humeur assurées !
On vous attend nombreux !
Les Terrasses de la Vézère 2 bis place de l’Hôtel de Ville Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 30 47 30
English : Soirée carnaval aux Terrasses de la Vézère
Les Terrasses de la Vézère invite you to their Carnival evening!
Come dressed up for a colorful evening of music, festivities and fun!
We look forward to seeing you there!
