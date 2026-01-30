Soirée carnaval aux Terrasses de la Vézère Les Terrasses de la Vézère Le Bugue

Soirée carnaval aux Terrasses de la Vézère

Soirée carnaval aux Terrasses de la Vézère Les Terrasses de la Vézère Le Bugue vendredi 6 février 2026.

Soirée carnaval aux Terrasses de la Vézère

Les Terrasses de la Vézère 2 bis place de l’Hôtel de Ville Le Bugue Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06
fin : 2026-02-06

Date(s) :
2026-02-06

Les Terrasses de la Vézère vous invitent à leur soirée Carnaval !

Venez déguisés pour une soirée haute en couleurs, musique, ambiance festive et bonne humeur assurées !
On vous attend nombreux !
Les Terrasses de la Vézère vous invitent à leur soirée Carnaval !

Venez déguisés pour une soirée haute en couleurs, musique, ambiance festive et bonne humeur assurées !
On vous attend nombreux !   .

Les Terrasses de la Vézère 2 bis place de l’Hôtel de Ville Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 30 47 30 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée carnaval aux Terrasses de la Vézère

Les Terrasses de la Vézère invite you to their Carnival evening!

Come dressed up for a colorful evening of music, festivities and fun!
We look forward to seeing you there!

L’événement Soirée carnaval aux Terrasses de la Vézère Le Bugue a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère