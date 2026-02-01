Soirée Carnaval Centre Socioculturel Marbot Bar-le-Duc

Soirée Carnaval

Centre Socioculturel Marbot 9 Rue de la Chapelle Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-27 18:00:00

fin : 2026-02-27 22:00:00

Date(s) :

2026-02-27

Concours du plus beau déguisement apéro dinatoire jeux stands animationsTout public

8 .

Centre Socioculturel Marbot 9 Rue de la Chapelle Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 20 46 comcscbld@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Best masquerade costume competition aperitif and dinner games stalls entertainment

L’événement Soirée Carnaval Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-02-19 par OT SUD MEUSE