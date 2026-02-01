Soirée Carnaval Centre Socioculturel Marbot Bar-le-Duc
Soirée Carnaval
Centre Socioculturel Marbot 9 Rue de la Chapelle Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Vendredi Vendredi 2026-02-27 18:00:00
fin : 2026-02-27 22:00:00
2026-02-27
Concours du plus beau déguisement apéro dinatoire jeux stands animationsTout public
Centre Socioculturel Marbot 9 Rue de la Chapelle Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 20 46 comcscbld@gmail.com
English :
Best masquerade costume competition aperitif and dinner games stalls entertainment
