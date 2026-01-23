Soirée Carnaval Gran Sasso Châteaulin
Soirée Carnaval Gran Sasso Châteaulin samedi 21 février 2026.
Soirée Carnaval
Gran Sasso 46 Rue Graveran Châteaulin Finistère
Tarif : – –
Date : 2026-02-21 20:00:00
Début : 2026-02-21 20:00:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Soirée Carnaval au restaurant le Gran Sasso. Soirée déguisé avec jeux et karaoké, animée par Greg. .
Gran Sasso 46 Rue Graveran Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 2 98 86 31 41
