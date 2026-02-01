SOIRÉE CARNAVAL DE RIO Le Paddock Amnéville Amnéville

SOIRÉE CARNAVAL DE RIO

Le Paddock Amnéville 2 Rue de l'Europe Amnéville Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Samedi 2026-02-21 21:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Le Paddock vous invite à une Soirée Carnaval de Rio festive et colorée.

Ambiance brésilienne, musique ensoleillée et énergie sur la piste toute la nuit.

Au programme DJ set avec Greg Ascori, présence de danseuses brésiliennes Vibes Brasil et happy hour de 18h à 20h. Sortez vos plus belles couleursTout public

0 .

Le Paddock Amnéville 2 Rue de l'Europe Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 68 38 28 99 contact@lepaddock-amneville.com

English :

Le Paddock invites you to a festive and colorful Rio Carnival Evening.

Brazilian ambience, sunny music and energy on the dancefloor all night long.

On the program: DJ set with Greg Ascori, Brazilian dancers Vibes Brasil and happy hour from 6pm to 8pm. Bring out your best colors

L’événement SOIRÉE CARNAVAL DE RIO Amnéville a été mis à jour le 2026-02-16 par DESTINATION AMNEVILLE