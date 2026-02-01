Soirée Carnaval Dorlisheim
Zone de Loisirs du trèfle Dorlisheim Bas-Rhin
Début : Vendredi 2026-02-20 19:30:00
fin : 2026-02-20 23:59:00
2026-02-20
On sort les plumes, les paillettes et la bonne humeur pour une soirée d’exception à la Guinguette !
DJ Manu prend les commandes pour une Carnaval Party comme on les aime.
Réservations en 2 services
18h à 20h30
20h45 à 22h30.
Possibilité de manger pendant toute la soirée.
Et après… on enchaîne la fête jusqu’à 2h du matin, la piste de danse sera ouverte dès 20h30.
Viens nous montrer ta plus belle samba. Costumes vivement conseillés, plumes & paillettes obligatoires !
La Guinguette se transforme… et toi aussi .
Zone de Loisirs du trèfle Dorlisheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 46 56 44 guinguettedorlisheim@gmail.com
