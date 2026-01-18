Soirée carnaval et crêpes party Espace sportif de Croas Ver Combrit

Soirée carnaval et crêpes party

Espace sportif de Croas Ver 2B rue du stade Combrit Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Sortez vos plus beaux déguisements pour une soirée carnaval pleine de couleurs, de rires et de gourmandise !

Au menu de délicieuses crêpes sucrées et salées à partager dans une ambiance festive et conviviale.

Pour être sûr de régaler tout le monde, la réservation du repas est indispensable.

Ne tardez pas, les places sont limitées… et la fête n’attend pas !

Au programme Repas crêpes, Bal déguisé, Concours de Déguisements, et bien plus encore…

Ouvert à tous, avec ou sans déguisement…

Réservations sur Helloasso.

Événement organisé par l’APEL de l’école Notre-Dame de la Clarté. .

Espace sportif de Croas Ver 2B rue du stade Combrit 29120 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée carnaval et crêpes party

L’événement Soirée carnaval et crêpes party Combrit a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Destination Pays Bigouden