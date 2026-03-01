Soirée Carnaval et karaoké au bar Le Joussy à Ronchamp Bar Tabac Le Joussy Ronchamp
Soirée Carnaval et karaoké au bar Le Joussy à Ronchamp Bar Tabac Le Joussy Ronchamp samedi 7 mars 2026.
Soirée Carnaval et karaoké au bar Le Joussy à Ronchamp
Bar Tabac Le Joussy 3 rue du Plain Ronchamp Haute-Saône
Tarif : – –
Date : 2026-03-07
Début : 2026-03-07 20:00:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Soirée Carnaval et karaoké au Bar Tabac Le Joussy à Ronchamp, avec Katia Lanoix.
Samedi 7 mars à 20h. Concours du plus beau déguisement, adulte et enfant, avec un cadeau aux gagnants. .
Bar Tabac Le Joussy 3 rue du Plain Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 64 50
