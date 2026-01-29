Soirée Carnaval Flavin
Soirée Carnaval Flavin samedi 7 février 2026.
Soirée Carnaval
Salle Polyvalente Flavin Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Dès 19h Salle Polyvalente. Just Dance pour les petits enfants, blind test pour les grands enfants. Restauration sur place. Election du meilleur déguisement. Soirée DJ. Ouvert à tous.
On remet une couche de confettis ! Au programme
– Just Dance pour les petits enfants (énergie illimitée, parents autorisés à regarder )
– Blind test pour les plus grands enfants…
oui, les adultes sont officiellement inclus dans la catégorie “grands enfants”
– DJ pour faire danser tout le monde
– Restauration sur place
– Concours du plus beau déguisement enfants & adultes
Soirée ouverte à tous
Préparez les costumes, les pas de danse approximatifs et les réponses fausses au blind test
On vous attend nombreux pour une soirée festive et conviviale ! .
Salle Polyvalente Flavin 12450 Aveyron Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
From 7pm Salle Polyvalente. Just Dance for little kids, blind test for big kids. Catering on site. Election of the best costume. DJ night. Open to all.
L’événement Soirée Carnaval Flavin a été mis à jour le 2026-01-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)