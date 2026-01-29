Soirée Carnaval Flavin

Soirée Carnaval

Salle Polyvalente Flavin Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Dès 19h Salle Polyvalente. Just Dance pour les petits enfants, blind test pour les grands enfants. Restauration sur place. Election du meilleur déguisement. Soirée DJ. Ouvert à tous.

On remet une couche de confettis ! Au programme

– Just Dance pour les petits enfants (énergie illimitée, parents autorisés à regarder )

– Blind test pour les plus grands enfants…

oui, les adultes sont officiellement inclus dans la catégorie “grands enfants”

– DJ pour faire danser tout le monde

– Restauration sur place

– Concours du plus beau déguisement enfants & adultes

Soirée ouverte à tous

Préparez les costumes, les pas de danse approximatifs et les réponses fausses au blind test

On vous attend nombreux pour une soirée festive et conviviale ! .

Salle Polyvalente Flavin 12450 Aveyron Occitanie

English :

From 7pm Salle Polyvalente. Just Dance for little kids, blind test for big kids. Catering on site. Election of the best costume. DJ night. Open to all.

