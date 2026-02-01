Soirée carnaval

2 rue du Tivoli- salle des fêtes Hommert Moselle

Tarif : – – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-02-28 19:00:00

fin : 2026-02-28 23:59:00

Date(s) :

2026-02-28

Soirée animée avec DJ et orchestre. Repas jambon vigneron/spaetzle. Concours des trois plus beaux costumes. Un don sera reversé à l’association Une Rose Un Espoir. Payant, réservation par téléphone. Possibilité d’acheter l’entrée seule.Tout public

22 .

2 rue du Tivoli- salle des fêtes Hommert 57870 Moselle Grand Est +33 7 88 39 33 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Evening entertainment with DJ and orchestra. Winegrower’s ham/spaetzle meal. Competition for the three best costumes. A donation will be made to the association Une Rose Un Espoir. Paying, reservation by phone. Possibility of buying admission only.

L’événement Soirée carnaval Hommert a été mis à jour le 2026-01-31 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG