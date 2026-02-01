Soirée carnaval Hommert
Soirée carnaval Hommert samedi 28 février 2026.
Soirée carnaval
2 rue du Tivoli- salle des fêtes Hommert Moselle
Début : Samedi Samedi 2026-02-28 19:00:00
fin : 2026-02-28 23:59:00
2026-02-28
Soirée animée avec DJ et orchestre. Repas jambon vigneron/spaetzle. Concours des trois plus beaux costumes. Un don sera reversé à l’association Une Rose Un Espoir. Payant, réservation par téléphone. Possibilité d’acheter l’entrée seule.Tout public
2 rue du Tivoli- salle des fêtes Hommert 57870 Moselle Grand Est +33 7 88 39 33 52
Evening entertainment with DJ and orchestra. Winegrower’s ham/spaetzle meal. Competition for the three best costumes. A donation will be made to the association Une Rose Un Espoir. Paying, reservation by phone. Possibility of buying admission only.
