Soirée Carnaval rue de Forbach Lixing-lès-Rouhling

Organisée par le Tennis Club.

Animation assurée par DJ Mattéo.

Des couleurs, des sourires et une ambiance de folie … Sortez vos plus beaux costumes, on s’occupe du reste !

Menu viennoises, salades, soupe à l’oignon, beignet.

Réservation obligatoire, places limitées ( vente des billets les 18 et 25 janvier de 10h à 12h au Club House du Tennis).Adultes

rue de Forbach Foyer Saint Maurice Lixing-lès-Rouhling 57520 Moselle Grand Est +33 6 85 21 68 28

English :

Organized by the Tennis Club.

Entertainment provided by DJ Mattéo.

Colors, smiles and a crazy atmosphere… Get out your best costumes, we’ll take care of the rest!

Menu: viennoises, salads, onion soup, doughnut.

Reservations essential, places limited (tickets on sale January 18 and 25 from 10am to 12pm at the Tennis Club House).

