Soirée Carnaval rue de Forbach Lixing-lès-Rouhling
Soirée Carnaval rue de Forbach Lixing-lès-Rouhling samedi 7 février 2026.
Soirée Carnaval
rue de Forbach Foyer Saint Maurice Lixing-lès-Rouhling Moselle
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-02-07 19:00:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Organisée par le Tennis Club.
Animation assurée par DJ Mattéo.
Des couleurs, des sourires et une ambiance de folie … Sortez vos plus beaux costumes, on s’occupe du reste !
Menu viennoises, salades, soupe à l’oignon, beignet.
Réservation obligatoire, places limitées ( vente des billets les 18 et 25 janvier de 10h à 12h au Club House du Tennis).Adultes
15 .
rue de Forbach Foyer Saint Maurice Lixing-lès-Rouhling 57520 Moselle Grand Est +33 6 85 21 68 28
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Organized by the Tennis Club.
Entertainment provided by DJ Mattéo.
Colors, smiles and a crazy atmosphere… Get out your best costumes, we’ll take care of the rest!
Menu: viennoises, salads, onion soup, doughnut.
Reservations essential, places limited (tickets on sale January 18 and 25 from 10am to 12pm at the Tennis Club House).
L’événement Soirée Carnaval Lixing-lès-Rouhling a été mis à jour le 2026-01-09 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES