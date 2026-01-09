Soirée carnaval LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Soirée carnaval

Comme chaque année, nous te donnons rendez-vous pour célébrer le carnaval dans la bonne humeur ! Au programme une grande déambulation festive accompagnée d’une fanfare, un concert pour prolonger la fête, et de la restauration sur place pour régaler petits et grands. Viens nombreux partager ce moment convivial, coloré et musical ! Voici le déroulé de cette soirée carnaval

De 18h à 19h déambulation au départ de l’office de tourisme jusqu’à la Maison du Parc national et de la vallée avec la fanfare Pash Pash Orkestar.

À 19h en salle des Voûtes, buvette et petite restauration avec l’association La Pourtère.

À 19h30 en salle des Voûtes, concert avec le groupe Tous à l’Est.

> Offert.

> Tout public.

> Buvette et restauration sur place. .

LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 38 38 maisonvallee@luz.org

English :

Like every year, we’re looking forward to seeing you there to celebrate Carnival in good spirits! On the program: a festive parade accompanied by a brass band, a concert to prolong the party, and on-site catering to delight young and old alike. Come one, come all to share this convivial, colorful and musical moment! Here’s the schedule for this carnival evening:

6pm to 7pm: a procession from the tourist office to the Maison du Parc National et de la Vallée with the Pash Pash Orkestar brass band.

7pm: in the Salle des Voûtes, refreshments and snacks with the La Pourtère association.

7.30pm: concert in the Salle des Voûtes by the group Tous à l?Est.

