Soirée carnaval masqué Restaurant Le Rockabilly Verdille

Soirée carnaval masqué

Restaurant Le Rockabilly Le Mas Moulin Verdille Charente

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

.

Restaurant Le Rockabilly Le Mas Moulin Verdille 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 72 05 13 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée carnaval masqué Verdille a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de tourisme Destination Nord Charente