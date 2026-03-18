Soirée Carnaval Place Centrale Monsempron-Libos
Soirée Carnaval Place Centrale Monsempron-Libos vendredi 20 mars 2026.
Soirée Carnaval
Place Centrale Le Canard à Bretelles Monsempron-Libos Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
Mettez votre plus beau déguisement et votre bonne humeur pour faire la fête jusqu’au bout de la nuit !
Soirée tapas, ambiance musical.
Sur réservation.
Mettez votre plus beau déguisement et votre bonne humeur pour faire la fête jusqu’au bout de la nuit !
Soirée tapas, ambiance musical.
Sur réservation. .
Place Centrale Le Canard à Bretelles Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 70 20 55
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English : Soirée Carnaval
Put on your best disguise and your best mood to party the night away!
Tapas evening, musical atmosphere.
Reservations required.
L’événement Soirée Carnaval Monsempron-Libos a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Villeneuve Vallée du Lot