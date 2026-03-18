Soirée Carnaval Place Centrale Monsempron-Libos

Soirée Carnaval

Place Centrale Le Canard à Bretelles Monsempron-Libos Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Mettez votre plus beau déguisement et votre bonne humeur pour faire la fête jusqu’au bout de la nuit !

Soirée tapas, ambiance musical.

Sur réservation.

Mettez votre plus beau déguisement et votre bonne humeur pour faire la fête jusqu’au bout de la nuit !

Soirée tapas, ambiance musical.

Sur réservation. .

Place Centrale Le Canard à Bretelles Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 70 20 55

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English : Soirée Carnaval

Put on your best disguise and your best mood to party the night away!

Tapas evening, musical atmosphere.

Reservations required.

L’événement Soirée Carnaval Monsempron-Libos a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Villeneuve Vallée du Lot