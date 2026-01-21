Soirée carnaval Espace La Concorde – Petite-Rosselle

Soirée carnaval

Espace La Concorde – Ctr Saint-Charles Petite-Rosselle Moselle

Tarif : 12 EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date et horaire :

Samedi 2026-02-07 19:30:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Soirée animée par ¿vento by VINCENZO.

Organisée par ASF, Bivouac Hike, Die Rossler, La Boule St Charles, Les Majorettes.

Bal costumé et primé.

Buvette et petite restauration sur place.Tout public

12 .

Espace La Concorde – Ctr Saint-Charles Petite-Rosselle 57540 Moselle Grand Est

English :

Party hosted by ¿vento by VINCENZO.

Organized by ASF, Bivouac Hike, Die Rossler, La Boule St Charles, Les Majorettes.

Award-winning costume ball.

Refreshments and snacks on site.

L’événement Soirée carnaval Petite-Rosselle a été mis à jour le 2026-01-21 par FORBACH TOURISME