Soirée carnaval Espace La Concorde – Petite-Rosselle

Espace La Concorde – Ctr Saint-Charles Petite-Rosselle Moselle
Début : Samedi Samedi 2026-02-07 19:30:00
Soirée animée par ¿vento by VINCENZO.
Organisée par ASF, Bivouac Hike, Die Rossler, La Boule St Charles, Les Majorettes.
Bal costumé et primé.
Buvette et petite restauration sur place.Tout public
Espace La Concorde – Ctr Saint-Charles Petite-Rosselle 57540 Moselle Grand Est
English :
Party hosted by ¿vento by VINCENZO.
Organized by ASF, Bivouac Hike, Die Rossler, La Boule St Charles, Les Majorettes.
Award-winning costume ball.
Refreshments and snacks on site.
