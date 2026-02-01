Soirée carnaval RISCLE Riscle
RISCLE Halle Riscle Gers
Début : 2026-02-20 18:30:00
fin : 2026-02-20 21:30:00
2026-02-20
Soirée carnaval avec musique et animation
Au programme DJ Juju, buvette, restauration, boom.
Déguisement parents/enfants conseillé.
RISCLE Halle Riscle 32400 Gers Occitanie accueil@mairiederiscle.fr
English :
Carnival evening with music and entertainment
On the program: DJ Juju, refreshments, food, boom.
Disguise recommended for parents and children.
