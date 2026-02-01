Soirée carnaval RISCLE Riscle

Soirée carnaval

RISCLE Halle Riscle Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 18:30:00

fin : 2026-02-20 21:30:00

Date(s) :

2026-02-20

Soirée carnaval avec musique et animation

Au programme DJ Juju, buvette, restauration, boom.

Déguisement parents/enfants conseillé.

.

RISCLE Halle Riscle 32400 Gers Occitanie accueil@mairiederiscle.fr

English :

Carnival evening with music and entertainment

On the program: DJ Juju, refreshments, food, boom.

Disguise recommended for parents and children.

L’événement Soirée carnaval Riscle a été mis à jour le 2026-02-05 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65