Soirée carnaval

1 Avenue de l’Étang Saint-Avold Moselle

Tarif : – – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-02-07 19:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Mascot’anim organise pour sa troisième édition sa soirée de carnaval. La soirée sera animée par DJ LS Music Lab de Macheren. N’oubliez pas de mettre votre meilleur costume puisqu’au cours de la soirée, il y aura le concours du plus beau déguisement.Tout public

1 Avenue de l’Étang Saint-Avold 57500 Moselle Grand Est +33 6 11 64 02 75 mascot.anim@gmail.com

English :

Mascot’anim is organizing its third carnival party. The evening will be hosted by DJ LS Music Lab from Macheren. Don’t forget to put on your best costume, as there will be a competition for the best costume during the evening.

L’événement Soirée carnaval Saint-Avold a été mis à jour le 2026-01-14 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE