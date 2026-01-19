Soirée Carnaval foyer socioculturel Seingbouse

Soirée Carnaval

foyer socioculturel 36b rue principale Seingbouse Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-03-07 19:30:00

Soirée Carnaval, animée par DJ Chris et Salva, organisée par l’association Flash Dance. Réservations jusqu’au 10 février.Tout public

foyer socioculturel 36b rue principale Seingbouse 57455 Moselle Grand Est +33 7 49 70 22 01

English :

Carnival evening, hosted by DJ Chris and Salva, organized by the Flash Dance association. Reservations until February 10.

