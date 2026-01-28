Soirée Carnaval Spécial année 80 Romilly-sur-Andelle

Soirée Carnaval Spécial année 80 Romilly-sur-Andelle samedi 14 février 2026.

Soirée Carnaval Spécial année 80

1430 Rue de la Libération Romilly-sur-Andelle Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14 21:00:00

Date(s) :
2026-02-14

Le comité des fêtes de Romilly-sur-Andelle organise une soirée carnaval spécial année 80
Menu
Apéritif offert
avec canapés
Rougail de saucisse
Accompagné de son riz
(Piment à part)

ou
Assiette anglaise
Fromage, salade
Assiette gourmande
Café

30 euros par adulte
15 euros par enfant de 12 ans

Avec Steve FANET, Mélusine et danseuse et saxophoniste

Rendez-vous à 19h30 à la Salle Louis Aragon 27610 Romilly-sur-Andelle
Réservations au 07 49 47 73 21   .

1430 Rue de la Libération Romilly-sur-Andelle 27610 Eure Normandie +33 7 49 47 73 21 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Carnaval Spécial année 80

L’événement Soirée Carnaval Spécial année 80 Romilly-sur-Andelle a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme Lyons Andelle