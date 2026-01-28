Soirée Carnaval Spécial année 80

1430 Rue de la Libération Romilly-sur-Andelle Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14 21:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Le comité des fêtes de Romilly-sur-Andelle organise une soirée carnaval spécial année 80

Menu

Apéritif offert

avec canapés

Rougail de saucisse

Accompagné de son riz

(Piment à part)

ou

Assiette anglaise

Fromage, salade

Assiette gourmande

Café

30 euros par adulte

15 euros par enfant de 12 ans

Avec Steve FANET, Mélusine et danseuse et saxophoniste

Rendez-vous à 19h30 à la Salle Louis Aragon 27610 Romilly-sur-Andelle

Réservations au 07 49 47 73 21 .

1430 Rue de la Libération Romilly-sur-Andelle 27610 Eure Normandie +33 7 49 47 73 21

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Carnaval Spécial année 80

L’événement Soirée Carnaval Spécial année 80 Romilly-sur-Andelle a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme Lyons Andelle