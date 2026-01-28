Soirée Carnaval Spécial année 80 Romilly-sur-Andelle
Soirée Carnaval Spécial année 80 Romilly-sur-Andelle samedi 14 février 2026.
Soirée Carnaval Spécial année 80
1430 Rue de la Libération Romilly-sur-Andelle Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14 21:00:00
Date(s) :
2026-02-14
Le comité des fêtes de Romilly-sur-Andelle organise une soirée carnaval spécial année 80
Menu
Apéritif offert
avec canapés
Rougail de saucisse
Accompagné de son riz
(Piment à part)
ou
Assiette anglaise
Fromage, salade
Assiette gourmande
Café
30 euros par adulte
15 euros par enfant de 12 ans
Avec Steve FANET, Mélusine et danseuse et saxophoniste
Rendez-vous à 19h30 à la Salle Louis Aragon 27610 Romilly-sur-Andelle
Réservations au 07 49 47 73 21 .
1430 Rue de la Libération Romilly-sur-Andelle 27610 Eure Normandie +33 7 49 47 73 21
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Carnaval Spécial année 80
L’événement Soirée Carnaval Spécial année 80 Romilly-sur-Andelle a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme Lyons Andelle