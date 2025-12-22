Soirée carnavalesque, Salle Polyvalente Bliesbruck

Soirée carnavalesque

Salle Polyvalente 66 rue Principale Bliesbruck Moselle

Tarif : – – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-02-07 19:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

AS Bliesbruck vous invite à sa traditionnelle soirée carnavalesque.

Ambiance de folie assurée par les mythiques ‘Frères Zins’, l’autre par un DJ (après le repas) avec bar à champagne et bar à cocktails.

Déguisement obligatoire !

Au menu Mehlknepfle à la crème et lardons, salade verte, café et soupe à l’oignon (plus tard dans la soirée).

Inscription obligatoire auprès de Gilles Behr au 06 23 84 76 35, ou Manuel Ruppert au 06 21 52 04 98, ou Kevin Gregolin au 06 38 72 40 56.

Ou lors des préventes au Club House de l’ASB

– Samedi 17/01 de 10h à 12h30.

– Vendredi 23/01 de 18h30 à 20h.

– Samedi 31/01 de 10h à 12h30.Adultes

18 .

Salle Polyvalente 66 rue Principale Bliesbruck 57200 Moselle Grand Est +33 6 23 84 76 35

English :

AS Bliesbruck invites you to its traditional carnival evening.

Crazy atmosphere provided by the legendary ‘Frères Zins’, the other by a DJ (after the meal) with champagne bar and cocktail bar.

Disguise required!

Menu: Mehlknepfle with cream and bacon, green salad, coffee and onion soup (later in the evening).

Registration required with Gilles Behr on 06 23 84 76 35, or Manuel Ruppert on 06 21 52 04 98, or Kevin Gregolin on 06 38 72 40 56.

Or pre-sale at the ASB Club House:

– Saturday 17/01 from 10am to 12:30pm.

– Friday 23/01 from 6:30pm to 8pm.

– Saturday 31/01 from 10am to 12:30pm.

L’événement Soirée carnavalesque Bliesbruck a été mis à jour le 2025-12-22 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES