Soirée carnavalesque Dîner-dansant d’ouverture

Mothern Bas-Rhin

Dîner dansant sur réservation organisé par le Moto Club animé par l’orchestres »TOPS »

Mothern 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 6 61 14 69 25 moto-club.mothern@wanadoo.fr

English :

Dinner dance (reservation required) organized by the Moto Club, with live music by the TOPS orchestra

