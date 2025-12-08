Soirée carnavalesque Dîner-dansant d’ouverture Mothern
Soirée carnavalesque Dîner-dansant d’ouverture Mothern samedi 31 janvier 2026.
Mothern Bas-Rhin
Début : Samedi 2026-01-31 19:31:00
Le marathon carnavalesque débute à Mothern avec le dîner dansant sur réservation organisé par le Moto Club animation carnavalesque avec les orchestres »Top’s’. .
Mothern 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 6 61 14 69 25 moto-club.mothern@wanadoo.fr
English :
Dinner dance (reservation required) organized by the Moto Club, with live music by the TOPS orchestra
