Soirée carnavalesque, rue des Jardins Wiesviller

Soirée carnavalesque

rue des Jardins Salle Polyvalente Wiesviller Moselle

Vendredi 2026-02-13 20:00:00

fin : 2026-02-13

2026-02-13

Soirée organisée par l’ES Wies Woelf 93.

Ambiance assurée par Déclic Group.

Au menu poélés campagnarde de porc, pommes de terre, salade, dessert (boissons comprises bière, vin, soft). Et au petit matin la traditionnelle soupe à l’oignon.

Réservation obligatoire (avant le 07/02) https://www.helloasso.com/…/evenements/carnaval-wiesvillerAdultes

rue des Jardins Salle Polyvalente Wiesviller 57200 Moselle Grand Est +33 6 75 69 95 26 Wieswoelf.es@moselle.Igef.fr

Evening organized by ES Wies Woelf 93.

Atmosphere provided by Déclic Group.

On the menu: country-style pork poélés, potatoes, salad, dessert (drinks included: beer, wine, soft drinks). And in the early hours of the morning, traditional onion soup.

Reservations required (before 07/02): https://www.helloasso.com/…/evenements/carnaval-wiesviller

