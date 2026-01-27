Soirée Carnavaliflette Salle des fêtes Pougny

Soirée Carnavaliflette

Salle des fêtes Rue d’Alligny Pougny Nièvre

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif enfant

Début : 2026-02-21 19:00:00

fin : 2026-02-21 23:00:00

2026-02-21

Le comité des fêtes organise une soirée Carnavaliflette, repas animé par DJ Sympho Anim. Vous pouvez venir déguisés ! Réservations avant le 14 février. .

Salle des fêtes Rue d’Alligny Pougny 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 44 21 14 90 comitedesfetespougny58200@gmail.com

