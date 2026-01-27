Soirée Carnavaliflette Salle des fêtes Pougny
Soirée Carnavaliflette Salle des fêtes Pougny samedi 21 février 2026.
Soirée Carnavaliflette
Salle des fêtes Rue d’Alligny Pougny Nièvre
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif enfant
Début : 2026-02-21 19:00:00
fin : 2026-02-21 23:00:00
2026-02-21
Le comité des fêtes organise une soirée Carnavaliflette, repas animé par DJ Sympho Anim. Vous pouvez venir déguisés ! Réservations avant le 14 février. .
Salle des fêtes Rue d’Alligny Pougny 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 44 21 14 90 comitedesfetespougny58200@gmail.com
English : Soirée Carnavaliflette
