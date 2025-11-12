Soirée Carré Pêle-Mêle Café-concert March Mallow quintet Le Carré du Perche Mortagne-au-Perche

Soirée Carré Pêle-Mêle Café-concert March Mallow quintet

Le Carré du Perche 23, rue Ferdinand de Boyères Mortagne-au-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:30:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

A journey in time” est une invitation au voyage proposé par March Mallow à travers des standards de jazz de Nat King Cole et de Billie Holiday.

Il nous emmène sur les chemins du jazz entre douceur, énergie et émotion.

Chaque morceau ouvre une fenêtre sur un souvenir, une couleur ou une sensation.

C’est dans une ambiance feutrée et teintée de velours que “A journey in time” vous promet une traversée musicale où passé et présent se rencontrent pour ne faire qu’un instant suspendu. Programmé en 2025, nous sommes ravis de les retrouver sur la scène des Carré Pêle-Mêle avec un autre spectacle mais toujours le même plaisir, le frisson de la musique jazz. .

Le Carré du Perche 23, rue Ferdinand de Boyères Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37

English : Soirée Carré Pêle-Mêle Café-concert March Mallow quintet

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée Carré Pêle-Mêle Café-concert March Mallow quintet Mortagne-au-Perche a été mis à jour le 2025-11-12 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE