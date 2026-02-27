Soirée carte blanche à l’artiste Fif de la Colline Cinéma LUtopie Sainte-Livrade-sur-Lot

Soirée carte blanche à l’artiste Fif de la Colline

Cinéma LUtopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

2026-03-13

fin : 2026-03-13

2026-03-13

Projection du court-métrage Chère fils de Fif de la Colline.

Collation offerte (participation libre) avant la projection du film choisi par Fif de la Colline Orlando, ma biographie politique.

Cinéma LUtopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 27 83 lecranlivradais-utopie@orange.fr

English : Soirée carte blanche à l’artiste Fif de la Colline

Screening of the short film Chère fils by Fif de la Colline.

Snack offered (free participation) before screening of Fif de la Colline’s chosen film: Orlando, ma biographie politique.

