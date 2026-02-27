Soirée carte blanche à l’artiste Fif de la Colline Cinéma LUtopie Sainte-Livrade-sur-Lot
Soirée carte blanche à l’artiste Fif de la Colline Cinéma LUtopie Sainte-Livrade-sur-Lot vendredi 13 mars 2026.
Soirée carte blanche à l’artiste Fif de la Colline
Cinéma LUtopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13
fin : 2026-03-13
Date(s) :
2026-03-13
Projection du court-métrage Chère fils de Fif de la Colline.
Collation offerte (participation libre) avant la projection du film choisi par Fif de la Colline Orlando, ma biographie politique.
Projection du court-métrage Chère fils de Fif de la Colline.
Collation offerte (participation libre) avant la projection du film choisi par Fif de la Colline Orlando, ma biographie politique. .
Cinéma LUtopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 27 83 lecranlivradais-utopie@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée carte blanche à l’artiste Fif de la Colline
Screening of the short film Chère fils by Fif de la Colline.
Snack offered (free participation) before screening of Fif de la Colline’s chosen film: Orlando, ma biographie politique.
L’événement Soirée carte blanche à l’artiste Fif de la Colline Sainte-Livrade-sur-Lot a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Villeneuve Vallée du Lot