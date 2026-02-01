SOIREE CARTE BLANCHE AU VOX Cinéma Le Vox Mayenne

SOIREE CARTE BLANCHE AU VOX

Cinéma Le Vox 16 Place Juhel Mayenne Mayenne

RDV au cinéma Le Vox, pour une soirée carte blanche !

L’association Atmopshères 53 laisse carte blanche à Johanna Rocard, programmée au Kiosque (La Grande Folie) pour la programmation d’une soirée au Cinéma Le Vox en lien avec son travail. Les deux films projetés LA TARANTA de Gianfranco Mingozzi et MAÎTRES FOUS de Jean Rouch.

