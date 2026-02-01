SOIREE CARTE BLANCHE AU VOX Cinéma Le Vox Mayenne
Cinéma Le Vox 16 Place Juhel Mayenne Mayenne
Tarif : 6 – 6 – EUR
Début : 2026-02-24 20:00:00
fin : 2026-02-24 21:30:00
2026-02-24
RDV au cinéma Le Vox, pour une soirée carte blanche !
L’association Atmopshères 53 laisse carte blanche à Johanna Rocard, programmée au Kiosque (La Grande Folie) pour la programmation d’une soirée au Cinéma Le Vox en lien avec son travail. Les deux films projetés LA TARANTA de Gianfranco Mingozzi et MAÎTRES FOUS de Jean Rouch.
Titre Soirée carte blanche au Vox
Artiste Johanna Rocard
Genre Projection Ciné-rencontre
Durée 1h30
Public Tout public
Tarifs 6€ .
Cinéma Le Vox 16 Place Juhel Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire
English :
Meet us at Le Vox cinema for a carte blanche evening!
