Soirée carte blanche bar Le Ty coz Morlaix

Soirée carte blanche bar Le Ty coz Morlaix samedi 11 octobre 2025.

Soirée carte blanche

bar Le Ty coz 10, venelle au beurre Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 20:00:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

CARTE BLANCHE ASSO ENTORSE !

Le dimanche 11 Octobre, le Ty Coz laisse la place à l’asso entorse pour une soirée carte blanche !

Au programme

– 20h Pyramid Waves (Rythmic Noise)

– 21h Le Crabe (Noise électronique breakcore)

– 22h30 Shitty Shed (Techno Dactylo) .

bar Le Ty coz 10, venelle au beurre Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 88 07 65

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée carte blanche Morlaix a été mis à jour le 2025-10-06 par OT BAIE DE MORLAIX