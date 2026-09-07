Soirée Carton Comedy Club (Stand up) V and B Douarnenez Douarnenez

Informations pratiques

Douarnenez

Soirée Carton Comedy Club (Stand up)

V and B Douarnenez 1 impasse de Penn Ar Creac’h Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 18:30:00

fin : 2026-10-07

Date(s) :

2026-10-07

Attention, événement ! , itinérant de France, débarque enfin à Douarnenez pour une soirée stand-up de folie avec la crème des humoristes de tout le pays.

Au menu, une sélection émergents pour un max de rires et de fun et une ambiance digne des meilleurs comedy clubs de Paris et d’ailleurs !

L’entrée est gratuite (conso au bar) et la rémunération des artistes se fait au chapeau à la sortie (un minimum de 7 à 10€ par personne pour un spectacle d’humoristes professionnels en déplacement sera grandement apprécié).

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V and B Douarnenez 1 impasse de Penn Ar Creac’h Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 11 51 42

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English :

L’événement Soirée Carton Comedy Club (Stand up) Douarnenez a été mis à jour le 2026-09-07 par OT PAYS DE DOUARNENEZ