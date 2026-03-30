Soirée Casino à l’Hotel Nicey de Romilly-sur-Seine

24 Rue Carnot Romilly-sur-Seine Aube

Tarif : – – Eur

40

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 19:00:00

fin : 2026-04-09 22:00:00

Date(s) :

2026-04-09

9 Avril 2026 de 19h à 22h

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Au programme ce soir-là

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Une soirée casino pour jouer, rire et se retrouver !

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Infos évènement

Réservation par téléphone 03.25.24.10.07

40€/pers pour les résidents de l’hôtel | 45€/pers non résidents 40 .

24 Rue Carnot Romilly-sur-Seine 10100 Aube Grand Est +33 3 25 24 10 07

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English :

L’événement Soirée Casino à l’Hotel Nicey de Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise