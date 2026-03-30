Soirée Casino à l’Hotel Nicey de Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine
Soirée Casino à l’Hotel Nicey de Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine jeudi 9 avril 2026.
Soirée Casino à l’Hotel Nicey de Romilly-sur-Seine
24 Rue Carnot Romilly-sur-Seine Aube
Tarif : – – Eur
40
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 19:00:00
fin : 2026-04-09 22:00:00
Date(s) :
2026-04-09
9 Avril 2026 de 19h à 22h
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Infos évènement
Réservation par téléphone 03.25.24.10.07
40€/pers pour les résidents de l’hôtel | 45€/pers non résidents 40 .
24 Rue Carnot Romilly-sur-Seine 10100 Aube Grand Est +33 3 25 24 10 07
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English :
L’événement Soirée Casino à l’Hotel Nicey de Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise
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