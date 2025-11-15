Soirée Casino au Champagne Fleury-Gille Courcelles Trélou-sur-Marne

Soirée Casino au Champagne Fleury-Gille

Courcelles 23 rue Pascal Trélou-sur-Marne Aisne

Tarif : 34 – 34 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 19:00:00

fin : 2025-11-15 18:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Un pétillant moment ludique au champagne Fleury Gille

Spécialement dédiée aux Champagne Lover’s !

Au programme

– 19h00 Accueil dans les caves Champagne Fleury-Gille à Coucelles. Remise des jetons casino et de votre verre.

– de 19 à 22h00 Animation Casino (sans jeux d’argent). Animation par L’Arnaque, spécialisée des soirées casino. Deux heures pendant lesquelles vous aurez le temps d’assimiler les différents jeux et d’essayer de gagner le plus de jetons possibles !

– de 22h00 à 23h 30 Fin de partie et enchères originales misez vos jetons gagnés pour obtenir des cadeaux !

Toute l’après-midi Bar à Champagne et un photographe professionnel afin de conserver un souvenir inoubliable !

Pensez à vous couvrir car les caves sont fraiches !

Uniquement sur réservation. Sur inscription.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. .

Courcelles 23 rue Pascal Trélou-sur-Marne 02850 Aisne Hauts-de-France +33 6 29 22 65 81 champagnefleury@orange.fr

English :

A sparkling playful moment at Fleury Gille champagne

German :

Ein prickelnder spielerischer Moment im Champagner Fleury Gille

Italiano :

Un momento di gioco frizzante allo champagne Fleury Gille

Espanol :

Un chispeante momento lúdico en el champán Fleury Gille

L’événement Soirée Casino au Champagne Fleury-Gille Trélou-sur-Marne a été mis à jour le 2025-09-29 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne