Soirée casino au Champagne Romain Billette

Pressoir Romain Billette Urville Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 20:00:00

fin : 2026-05-15 23:59:00

Date(s) :

2026-05-15

Casino éphémère AEcasino (casino sans argent)

– participation de 10€

– Blackjack & Table Olfactive

– à gagner 5 magnums de champagne

Ambiance jazz et festive avec le groupe Sorbet Citron.

Restauration avec le food truck Adé Fabrik’.

Réservation obligatoire. .

Pressoir Romain Billette Urville 10200 Aube Grand Est +33 6 61 55 83 09 contact@champagne-romainbillette-urville.com

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English :

L’événement Soirée casino au Champagne Romain Billette Urville a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne