Soirée casino au Champagne Romain Billette Urville
Soirée casino au Champagne Romain Billette Urville vendredi 15 mai 2026.
Soirée casino au Champagne Romain Billette
Pressoir Romain Billette Urville Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 20:00:00
fin : 2026-05-15 23:59:00
Date(s) :
2026-05-15
Casino éphémère AEcasino (casino sans argent)
– participation de 10€
– Blackjack & Table Olfactive
– à gagner 5 magnums de champagne
Ambiance jazz et festive avec le groupe Sorbet Citron.
Restauration avec le food truck Adé Fabrik’.
Réservation obligatoire. .
Pressoir Romain Billette Urville 10200 Aube Grand Est +33 6 61 55 83 09 contact@champagne-romainbillette-urville.com
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English :
L’événement Soirée casino au Champagne Romain Billette Urville a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne
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