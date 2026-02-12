Soirée Casino Bar Le terrier Brantôme en Périgord
Soirée Casino Bar Le terrier Brantôme en Périgord vendredi 13 février 2026.
Soirée Casino
Bar Le terrier 18,20 Boulevard Coligny Brantôme en Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-13
Faites vos jeux ! Blackjack, poker, roulette…venez tenter votre chance dans une ambiance chic et ludique. Attention aucun jeu d’argent !
Bar Le terrier 18,20 Boulevard Coligny Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 59 48 61
English : Soirée Casino
Place your bets! Blackjack, poker, roulette…come and try your luck in a chic, fun atmosphere. No gambling!
L’événement Soirée Casino Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-02-06 par Val de Dronne