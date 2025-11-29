Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Casino fantoche Le 55, la guilde ludique Parthenay samedi 29 novembre 2025.

Le 55, la guilde ludique 55 Rue Jean Jaurès Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29

2025-11-29

Flambez sans risque dans cette soirée Casino fantoche !

Tables de jeux ouvertes de 21h à minuit, suivi d’une vente aux enchères. Lots à gagner !

Les mineurs sont acceptés si ils sont accompagnés.   .

Le 55, la guilde ludique 55 Rue Jean Jaurès Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

L’événement Soirée Casino fantoche Parthenay a été mis à jour le 2025-11-12 par CC Parthenay Gâtine