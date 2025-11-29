Soirée Casino fantoche Le 55, la guilde ludique Parthenay

Soirée Casino fantoche

Le 55, la guilde ludique 55 Rue Jean Jaurès Parthenay Deux-Sèvres

Début : 2025-11-29

Flambez sans risque dans cette soirée Casino fantoche !

Tables de jeux ouvertes de 21h à minuit, suivi d’une vente aux enchères. Lots à gagner !

Les mineurs sont acceptés si ils sont accompagnés. .

