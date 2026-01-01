Soirée Casino Salle des fêtes de Saint Paul lès Romans Saint-Paul-lès-Romans
Soirée Casino Salle des fêtes de Saint Paul lès Romans Saint-Paul-lès-Romans vendredi 30 janvier 2026.
Soirée Casino
Salle des fêtes de Saint Paul lès Romans 92 Route nationale Saint-Paul-lès-Romans Drôme
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 19:30:00
fin : 2026-01-30
Date(s) :
2026-01-30
Soirée Casino au programme ; roulette, black jack, jeux autours du vin, buffet et dégustation de cocktails.
Cette soirée est à but caritatif pour des associations de jeunesse.
.
Salle des fêtes de Saint Paul lès Romans 92 Route nationale Saint-Paul-lès-Romans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 70 41 23 contact@rotaryromans.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Casino evening: roulette, black jack, wine-related games, buffet and cocktail tasting.
The evening is for the benefit of youth associations.
L’événement Soirée Casino Saint-Paul-lès-Romans a été mis à jour le 2026-01-22 par Valence Romans Tourisme