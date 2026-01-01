Soirée Casino Salle des fêtes de Saint Paul lès Romans Saint-Paul-lès-Romans

Soirée Casino

Salle des fêtes de Saint Paul lès Romans 92 Route nationale Saint-Paul-lès-Romans Drôme

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date et horaire :

Début : 2026-01-30 19:30:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Soirée Casino au programme ; roulette, black jack, jeux autours du vin, buffet et dégustation de cocktails.

Cette soirée est à but caritatif pour des associations de jeunesse.

Salle des fêtes de Saint Paul lès Romans 92 Route nationale Saint-Paul-lès-Romans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 70 41 23 contact@rotaryromans.com

English :

Casino evening: roulette, black jack, wine-related games, buffet and cocktail tasting.

The evening is for the benefit of youth associations.

L’événement Soirée Casino Saint-Paul-lès-Romans a été mis à jour le 2026-01-22 par Valence Romans Tourisme