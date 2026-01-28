Soirée Casino Wine Sixième Sens Hermonville

Soirée Casino Wine

Sixième Sens 3 Place Saint-Éloi Hermonville Marne

Début : 2026-02-28 20:00:00

fin : 2026-02-28 22:00:00

2026-02-28

Tout public

Vous pensez vous y connaitre en vin ?

Vous débutez, mais avez envie d’apprendre en vous amusant ?

Vous aimez vous fixer des défis ?

Alors venez vous tester au cours de nos ateliers dégustation à l’aveugle version casino.

Une soirée riche en émotion ! .

Sixième Sens 3 Place Saint-Éloi Hermonville 51220 Marne Grand Est contact@6ieme-sens.fr

English : Soirée Casino Wine

