Soirée Casino Wine Sixième Sens Hermonville
Soirée Casino Wine Sixième Sens Hermonville samedi 28 février 2026.
Soirée Casino Wine
Sixième Sens 3 Place Saint-Éloi Hermonville Marne
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 20:00:00
fin : 2026-02-28 22:00:00
Date(s) :
2026-02-28
Tout public
Vous pensez vous y connaitre en vin ?
Vous débutez, mais avez envie d’apprendre en vous amusant ?
Vous aimez vous fixer des défis ?
Alors venez vous tester au cours de nos ateliers dégustation à l’aveugle version casino.
Une soirée riche en émotion ! .
Sixième Sens 3 Place Saint-Éloi Hermonville 51220 Marne Grand Est contact@6ieme-sens.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Casino Wine
L’événement Soirée Casino Wine Hermonville a été mis à jour le 2026-01-28 par ADT de la Marne