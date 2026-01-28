Soirée Casino Wine Sixième Sens Hermonville

Soirée Casino Wine Sixième Sens Hermonville samedi 28 février 2026.

Sixième Sens 3 Place Saint-Éloi Hermonville Marne

Tarif : 35 EUR

Début : 2026-02-28 20:00:00
fin : 2026-02-28 22:00:00

2026-02-28

Tout public
Vous pensez vous y connaitre en vin ?
Vous débutez, mais avez envie d’apprendre en vous amusant ?
Vous aimez vous fixer des défis ?

Alors venez vous tester au cours de nos ateliers dégustation à l’aveugle version casino.

Une soirée riche en émotion !   .

Sixième Sens 3 Place Saint-Éloi Hermonville 51220 Marne Grand Est   contact@6ieme-sens.fr

