Soirée Casse-croute saucisses frites de Rouellé ROUELLE Domfront en Poiraie

Soirée Casse-croute saucisses frites de Rouellé

ROUELLE 7 LOTISSEMENT LE CHAMP PELLERIN Domfront en Poiraie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 18:00:00

fin : 2025-12-06 22:00:00

Date(s) :

2025-12-06

STANDS GOURMANDS ~ LES VILLES ET VILLAGES ILLUMINES DU BOCAGE ORNAIS 2025

Du 29 novembre à début janvier, le bocage normand se pare de ses plus beaux habits de lumière pour la joie des plus grands et des plus petits.

Des dizaines de milliers de personnes sont attendues tous les ans à cette occasion. A pied, en voiture ou en car, tous les moyens sont bons pour découvrir cet événement unique qui fait du bocage normand l’épicentre des fêtes de Noël.

Un événement rendu possible par l’implication sans faille de centaines de bénévoles, amoureux de Noël et des Lumières, qui pendant plusieurs mois par an conçoivent, réparent et mettent en place les milliers de motifs qui surgissent de toute part. La Sauvagère, Saint Mars d’Egrenne, Céaucé, Beauchêne, La Michaudière, Mantilly, Rouellé, … autant de phares qui brillent de tous leurs feux à la veille de Noël et vous guident au travers de la campagne normande.

A partir de 18h30 le comité des fêtes de Rouellé vous propose une soirée casse-croutes saucisses frites le 6 décembre 2025.

La visite des illuminations est libre et gratuite. .

ROUELLE 7 LOTISSEMENT LE CHAMP PELLERIN Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie +33 7 87 85 25 87 fififanfinou@orange.fr

English : Soirée Casse-croute saucisses frites de Rouellé

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée Casse-croute saucisses frites de Rouellé Domfront en Poiraie a été mis à jour le 2025-11-17 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne