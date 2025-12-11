Soirée Cassons-Causons Mazeuil
Soirée Cassons-Causons Mazeuil samedi 31 janvier 2026.
Soirée Cassons-Causons
Salle des Fêtes Mazeuil Vienne
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Soirée pour nous remémorer les veillées d’autrefois
– cassage et échalupage des noix tout en discutant avec un verre pour éviter d’avoir la gorge sèche
– repas traditionnel routie, terrine, harengs à l’huile de noix sur lit d’oignons avec haricots blancs, salade fromage et gâteaux
– animation chants et danses traditionnelles par le groupe les gens de Cherves .
Salle des Fêtes Mazeuil 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 56 29 84 mnp.asso@gmail.com
English : Soirée Cassons-Causons
L’événement Soirée Cassons-Causons Mazeuil a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme du Pays Loudunais