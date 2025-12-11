Soirée Cassons-Causons

Salle des Fêtes Mazeuil Vienne

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Soirée pour nous remémorer les veillées d’autrefois

– cassage et échalupage des noix tout en discutant avec un verre pour éviter d’avoir la gorge sèche

– repas traditionnel routie, terrine, harengs à l’huile de noix sur lit d’oignons avec haricots blancs, salade fromage et gâteaux

– animation chants et danses traditionnelles par le groupe les gens de Cherves .

Salle des Fêtes Mazeuil 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 56 29 84 mnp.asso@gmail.com

English : Soirée Cassons-Causons

L’événement Soirée Cassons-Causons Mazeuil a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme du Pays Loudunais