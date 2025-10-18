Soirée cassoulet Bourg-Charente
Soirée cassoulet Bourg-Charente samedi 18 octobre 2025.
Soirée cassoulet
Salle des fêtes Bourg-Charente Charente
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
– de 12 ans
Début : 2025-10-18 19:00:00
fin : 2025-10-18
2025-10-18
Repas cassoulet avec une animation DJ Jérôme Masson
Organisé par les Amis des Brunos de Veillard.
Date limite d’inscription le 12 octobre.
Salle des fêtes Bourg-Charente 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 54 63 36 choron.xavier@orange.fr
English :
Cassoulet meal with DJ Jérôme Masson
Organized by Les Amis des Brunos de Veillard.
Registration deadline October 12.
German :
Cassoulet-Essen mit Unterhaltung durch DJ Jérôme Masson
Organisiert von den Freunden der Brunos de Veillard.
Anmeldeschluss ist der 12. Oktober.
Italiano :
Cena a base di cassoulet con il DJ Jérôme Masson
Organizzato dagli Amici di Les Brunos de Veillard.
Termine di iscrizione 12 ottobre.
Espanol :
Comida de cassoulet con DJ Jérôme Masson
Organizado por los Amigos de Les Brunos de Veillard.
Fecha límite de inscripción: 12 de octubre.
