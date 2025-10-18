Soirée cassoulet Bourg-Charente

Soirée cassoulet Bourg-Charente samedi 18 octobre 2025.

Soirée cassoulet

Salle des fêtes Bourg-Charente Charente

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

– de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 19:00:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Repas cassoulet avec une animation DJ Jérôme Masson

Organisé par les Amis des Brunos de Veillard.

Date limite d’inscription le 12 octobre.

Salle des fêtes Bourg-Charente 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 54 63 36 choron.xavier@orange.fr

English :

Cassoulet meal with DJ Jérôme Masson

Organized by Les Amis des Brunos de Veillard.

Registration deadline October 12.

German :

Cassoulet-Essen mit Unterhaltung durch DJ Jérôme Masson

Organisiert von den Freunden der Brunos de Veillard.

Anmeldeschluss ist der 12. Oktober.

Italiano :

Cena a base di cassoulet con il DJ Jérôme Masson

Organizzato dagli Amici di Les Brunos de Veillard.

Termine di iscrizione 12 ottobre.

Espanol :

Comida de cassoulet con DJ Jérôme Masson

Organizado por los Amigos de Les Brunos de Veillard.

Fecha límite de inscripción: 12 de octubre.

