Soirée cassoulet Salle communale Cast

Soirée cassoulet

Salle communale Place Saint-Hubert Cast Finistère

Début : 2026-03-07 17:00:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

A emporter à partir de 17h sur place à partir de 18h.

Pour 5 repas commandés, une bouteille de vin offerte.

Tarifs (repas cassoulet + tarte aux pommes) adulte 12€ enfant 8€ Apéro offert pour les repas pris sur place.

Inscription avant le 27 février au 07.61.98.45.38 (après 18h). .

Salle communale Place Saint-Hubert Cast 29150 Finistère Bretagne +33 7 61 98 45 38

