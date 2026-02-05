Soirée cassoulet Salle communale Cast
Soirée cassoulet Salle communale Cast samedi 7 mars 2026.
Soirée cassoulet
Salle communale Place Saint-Hubert Cast Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 17:00:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
A emporter à partir de 17h sur place à partir de 18h.
Pour 5 repas commandés, une bouteille de vin offerte.
Tarifs (repas cassoulet + tarte aux pommes) adulte 12€ enfant 8€ Apéro offert pour les repas pris sur place.
Inscription avant le 27 février au 07.61.98.45.38 (après 18h). .
Salle communale Place Saint-Hubert Cast 29150 Finistère Bretagne +33 7 61 98 45 38
English : Soirée cassoulet
