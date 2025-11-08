soirée cassoulet Clérac
soirée cassoulet Clérac samedi 8 novembre 2025.
soirée cassoulet
Salle des fêtes Clérac Charente-Maritime
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2025-11-08 19:30:00
fin : 2025-11-08
2025-11-08
Soirée cassoulet animée par un DJ
réservation uniquement par téléphone avant le 05 novembre
Salle des fêtes Clérac 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 86 50 02
English :
Cassoulet evening with DJ
reservations only by telephone before November 05
German :
Cassoulet-Abend, der von einem DJ moderiert wird
reservierung nur per Telefon vor dem 05. November
Italiano :
Serata Cassoulet con DJ
le prenotazioni devono essere effettuate telefonicamente entro il 05 novembre
Espanol :
Noche de Cassoulet con DJ
las reservas deben hacerse por teléfono antes del 05 de noviembre
L’événement soirée cassoulet Clérac a été mis à jour le 2025-10-28 par Offices de Tourisme de Jonzac