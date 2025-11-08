soirée cassoulet

Salle des fêtes Clérac Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 19:30:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Soirée cassoulet animée par un DJ

réservation uniquement par téléphone avant le 05 novembre

.

Salle des fêtes Clérac 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 86 50 02

English :

Cassoulet evening with DJ

reservations only by telephone before November 05

German :

Cassoulet-Abend, der von einem DJ moderiert wird

reservierung nur per Telefon vor dem 05. November

Italiano :

Serata Cassoulet con DJ

le prenotazioni devono essere effettuate telefonicamente entro il 05 novembre

Espanol :

Noche de Cassoulet con DJ

las reservas deben hacerse por teléfono antes del 05 de noviembre

L’événement soirée cassoulet Clérac a été mis à jour le 2025-10-28 par Offices de Tourisme de Jonzac