Soirée cassoulet Le Bouchon Médiéval Issigeac samedi 7 mars 2026.

Le Bouchon Médiéval 41 Grand’Rue Issigeac Dordogne

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

plein tarif

Début : 2026-03-07
2026-03-07

Le Bouchon Médiéval vous propose une soirée cassoulet avec au menu

– Planche apéritive à partager (foie gras, gratins, gésiers…)
– Cassoulet
– Tourtière aux pommes arrosées à l’Armagnac

Sur réservation.   .

Le Bouchon Médiéval 41 Grand’Rue Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 46 13  contact@lebouchonmedieval.com

English : Soirée cassoulet

