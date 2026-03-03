Soirée cassoulet Le Bouchon Médiéval Issigeac
Le Bouchon Médiéval 41 Grand’Rue Issigeac Dordogne
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Début : 2026-03-07
2026-03-07
Le Bouchon Médiéval vous propose une soirée cassoulet avec au menu
– Planche apéritive à partager (foie gras, gratins, gésiers…)
– Cassoulet
– Tourtière aux pommes arrosées à l’Armagnac
Sur réservation. .
Le Bouchon Médiéval 41 Grand’Rue Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 46 13 contact@lebouchonmedieval.com
