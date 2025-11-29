Soirée cassoulet Le Mesnil-Thomas

Soirée cassoulet Le Mesnil-Thomas samedi 29 novembre 2025.

Soirée cassoulet

Le Mesnil-Thomas Eure-et-Loir

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 19:00:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Après notre détour dans les Alpes de l’an dernier, nous vous emmenons vers cette belle région du Languedoc pour partager ensemble ce plat typique du Sud-ouest le Cassoulet . Après le repas, place à nos chanteurs de karaoké pour prendre le micro et nous faire vivre leurs chansons préférées.

Après notre détour dans les Alpes de l’an dernier, nous vous emmenons vers cette belle région du Languedoc pour partager ensemble ce plat typique du Sud-ouest le Cassoulet . Après le repas, place à nos chanteurs de karaoké pour prendre le micro et nous faire vivre leurs chansons préférées. Sur réservation. 8 .

Le Mesnil-Thomas 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 15 81 88 56

English :

After last year’s detour to the Alps, we’re taking you to the beautiful Languedoc region to share a typical dish from the South-West of France: le Cassoulet . After the meal, it’s time for our karaoke singers to take to the mike and bring their favorite songs to life.

German :

Nach unserem Abstecher in die Alpen im letzten Jahr nehmen wir Sie diesmal mit in die schöne Region Languedoc, um gemeinsam das typische Gericht des Südwestens zu genießen: le Cassoulet . Nach dem Essen werden unsere Karaoke-Sänger das Mikrophon ergreifen und uns ihre Lieblingslieder präsentieren.

Italiano :

Dopo le deviazioni dell’anno scorso sulle Alpi, vi portiamo nella splendida regione della Linguadoca per condividere un piatto tipico del sud-ovest della Francia: le Cassoulet . Dopo il pasto, è il momento per i nostri cantanti di karaoke di prendere il microfono e portarci le loro canzoni preferite.

Espanol :

Tras los Alpes del año pasado, nos trasladamos a la hermosa región de Languedoc para compartir un plato típico del suroeste de Francia: le Cassoulet . Tras la comida, será el momento de que nuestros cantantes de karaoke tomen el micrófono y nos traigan sus canciones favoritas.

L’événement Soirée cassoulet Le Mesnil-Thomas a été mis à jour le 2025-10-20 par OTs DU PERCHE