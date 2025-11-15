Soirée cassoulet Salle communale Saint-Eugène
Soirée cassoulet Salle communale Saint-Eugène samedi 15 novembre 2025.
Salle communale 47 route Gaspart de Madronnet Saint-Eugène Charente-Maritime
Début : Samedi 2025-11-15 20:30:00
Salle communale 47 route Gaspart de Madronnet Saint-Eugène 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 58 97 04
English :
Cassoulet evening
German :
Cassoulet-Abend
Italiano :
Serata Cassoulet
Espanol :
Noche de cassoulet
