Soirée cassoulet Saint-Quentin-la-Chabanne

Soirée cassoulet Saint-Quentin-la-Chabanne samedi 15 novembre 2025.

Saint-Quentin-la-Chabanne Creuse

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15

2025-11-15

Soirée dansante organisée par le Foyer Sport et Loisirs

MENU
Kir Royal
Cassoulet
Fromage
Dessert
Café

Réservation jusqu’au samedi 1er novembre au 06 84 18 58 23   .

Saint-Quentin-la-Chabanne 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 18 58 23 

