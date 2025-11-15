Soirée cassoulet Saint-Quentin-la-Chabanne
Soirée cassoulet
Saint-Quentin-la-Chabanne Creuse
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Soirée dansante organisée par le Foyer Sport et Loisirs
MENU
Kir Royal
Cassoulet
Fromage
Dessert
Café
Réservation jusqu’au samedi 1er novembre au 06 84 18 58 23 .
Saint-Quentin-la-Chabanne 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 18 58 23
