Soirée Castagnade et Rigolades

Montlaur Aveyron

L’association les Iousses de Briols vous invite à une soirée Castagnade et Rigolades pour fêter l’automne à la salle des fêtes de Montlaur. Au programme apéro, repas et spectacle d’improvisation

19h apéritif

20h repas (salade et terrine, soupe de potiron, fromage, châtaignes grillées et cidre)

21h30 spectacle d’improvisation théâtrale avec Les Improvivabrais 13 .

Montlaur 12400 Aveyron Occitanie +33 6 82 91 00 29

English :

The Iousses de Briols association invites you to a Castagnade et Rigolades evening to celebrate autumn at the Montlaur village hall. On the program: aperitif, meal and improvisation show

German :

Der Verein Les Iousses de Briols lädt Sie zu einem Abend mit Castagnade und Rigolades ein, um den Herbst in der Festhalle von Montlaur zu feiern. Auf dem Programm stehen Aperitif, Essen und eine Improvisationsshow

Italiano :

L’associazione Iousses de Briols vi invita a una serata Castagnade et Rigolades per festeggiare l’autunno presso la sala del villaggio di Montlaur. In programma: aperitivo, cena e spettacolo di improvvisazione

Espanol :

La asociación Iousses de Briols le invita a una velada de Castagnade et Rigolades para celebrar el otoño en la sala del pueblo de Montlaur. En el programa: aperitivo, comida y espectáculo de improvisación

