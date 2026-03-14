Soirée Causette à la Palette

3 route de Frencq Longvilliers Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Vendredi 27 mars à 18h

3 route de Frencq Longvilliers

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La Causette à la Palette, c’est un nouveau temps que nous vous proposons pour discuter ensemble.

Le principe ? Dans une boîte, des petits bouts de papier sur lesquels sont écrits des questions ou des citations.

Un ou une volontaire pioche un papier et propose le sujet écrit dessus.

Si personne ne s’y oppose, le sujet entre au cœur des échanges du groupe formé pour l’occasion. Pas besoin d’être spécialistes ni philosophes, c’est uniquement un temps d’échange pour nous, pour vous !

Téléchargez le programme du mois de mars à droite de votre écran !

Rendez-vous dans la Petite Grange

Crédit La Palette .

3 route de Frencq Longvilliers 62630 Pas-de-Calais Hauts-de-France maeva@lapalette.org

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English :

L’événement Soirée Causette à la Palette Longvilliers a été mis à jour le 2026-03-11 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer