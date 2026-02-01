Soirée Caviar, truffe et ail noir mets d’exception à la Salle à manger Restaurant La Salle à manger Crest

Soirée Caviar, truffe et ail noir mets d’exception à la Salle à manger

Tarif : 90 – 90 – 90 EUR

/personne. Menu complet Entrée, Plat, Fromage, Dessert

Début : 2026-02-19 19:30:00

fin : 2026-02-19

2026-02-19

Vivez une expérience gastronomique hors du commun autour de 3 trésors de la terre et de la mer Le Caviar, pour la finesse iodée. La Truffe, pour la puissance terrestre. L’Ail Noir, pour sa complexité fondante…. un hommage à la haute cuisine.

Restaurant La Salle à manger Place du Champ de Mars Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 52 15 52 76 contact@lasalleamangercrest.fr

English :

Enjoy an extraordinary gastronomic experience with 3 treasures of the land and sea: Caviar, for iodine finesse. Truffle, for its earthy power. Black Garlic, for its melting complexity…. a tribute to haute cuisine.

