Soirée Célibataire avec Mika aux platines La Chapelle-Saint-Luc

Soirée Célibataire avec Mika aux platines

Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Ambiance sympathique et bonne humeur assurée… Tout pour vous faire passer une excellente soirée !



Tarif de la soirée

Entrée gratuite, repas sur place. Toute la carte et les menus seront disponibles.



N’hésitez pas à nous contacter au 03 25 74 62 40 si vous souhaitez réserver ou tout simplement obtenir quelques informations.



À très bientôt

L’équipe du Sarrail .

Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 74 62 40 contact@lesarrail.fr

