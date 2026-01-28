Soirée Célibataire avec Mika aux platines La Chapelle-Saint-Luc
Ambiance sympathique et bonne humeur assurée… Tout pour vous faire passer une excellente soirée !
Tarif de la soirée
Entrée gratuite, repas sur place. Toute la carte et les menus seront disponibles.
N’hésitez pas à nous contacter au 03 25 74 62 40 si vous souhaitez réserver ou tout simplement obtenir quelques informations.
À très bientôt
L’équipe du Sarrail .
Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 74 62 40 contact@lesarrail.fr
