Soirée célibataire Salle des fêtes Casseuil
Soirée célibataire Salle des fêtes Casseuil samedi 14 février 2026.
Soirée célibataire
Salle des fêtes 2 les Arbouliers Casseuil Gironde
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Soirée célibataire à partir de 21 h, présence d’un food truck dès 20 h. Soirée dansante spéciale célibataires, mais les personnes en couple pourront venir. .
Salle des fêtes 2 les Arbouliers Casseuil 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 58 89 61 comite.casseuil@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée célibataire
L’événement Soirée célibataire Casseuil a été mis à jour le 2026-01-30 par OT de l’Entre-deux-Mers